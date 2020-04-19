麥可喬丹的紀錄片《最後之舞》(The Last Dance)終於推出，許多從未公開的影像在相隔20年之後首度曝光，這要多虧「戰神」艾佛森(Allen Iverson)的幫忙，儘管他自己並不知道。

當時製作人托林(Mike Tollin)正以簡報說服喬丹出版紀錄片，最後一頁提到他製作過的影片，包括賈霸、棒球明星漢克阿倫和很多人，以及艾佛森。喬丹看了就說：「艾佛森是你做的？」托林沒有回答，他不敢肯定喬丹是否喜歡那部紀錄片。

喬丹又問了一次，托林老實承認，結果喬丹摘下眼鏡看著他說：「那部我看過3遍了，看到哭了，我愛那小傢伙。」然後喬丹起身繞過辦公桌跟托林握手，「咱們也來做吧。」

事實上托林還要感謝詹姆斯，因為騎士隊2016年摘冠時，喬丹首次同意他讓那些珍貴的影像曝光。托林非常高興，外界推測是詹姆斯的成就讓喬丹感受到威脅，才願意公開自己90年代的場外紀錄。

不過功勞最大的仍是聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)，他90年代是娛樂部門主管，他成功說服喬丹留存那些影像，承諾「除非我們兩人都同意，否則這些影像絕不會曝光。」多虧席爾佛的遠見才得以留下珍貴的紀錄。

(中時電子報)