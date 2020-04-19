罷韓第二階段連署通過，韓營北上遞狀聲請停止罷韓投票，17日遭駁回，中選會通過罷韓案，同時決議6月6日舉行投票。對此，高雄市前新聞局長王淺秋強調，市政推動不受影響，防疫也要加油，並呼籲愛護韓市長的朋友不要灰心，持續給予支持。

罷韓投票確定在6月6日，挺韓的支持者也有動作，開始號召監票志工。王淺秋在臉書引述馬丁路德的話，「我們必須接受有限的失望，但是千萬不可失去無限的希望。」針對台北高等行政法院駁回韓國瑜罷免案的停止執行聲請，律師依法持續提出抗告，除了遺憾，也只能表達尊重。

王淺秋表示，此例一開，台灣民主制度將永無寧日，所有落選者都可在敗選隔天立即展開聯署，以少數罷免多數選出來的勝選者，而原保障當選人一年內不得被罷免而能有施政時間空間也不復存在。

王淺秋認為，本案法律權益與罷免投票應分開來看，程序的不正義、偽造文書連署，當事人當然應依法論法追究並爭取權利，而人民的公民參政，只要在合法的程序下，也應尊重並行使，但前提是程序必須合法，而人民投票是依施政表現而非個別政黨利益作為鬥爭。

最後，王淺秋說，台灣已經沒有再亂的本錢，衷心期盼民主的真締有是非有價值，政治人物要作對社會有意義的事。

(中時電子報)