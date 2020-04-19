靜宜大學財金系培育理論實務並重、具就業力及國際觀之專業財金人才。（陳世宗攝）

靜宜財金系師生發揮專業，為國小學童規劃多元特色的「理財小達人夏令營」，透過寓教於樂、深入淺出的遊戲及互動，建立金融理財知識。（陳世宗攝）

輔導學生考取證照也是靜宜財金系的特色，學生能學用合一，提升職場優勢及競爭力！（陳世宗攝）

靜宜財金系設立「金融理財教育中心」及「投資模擬專業教室」，協助學生掌握金融時事脈動，並訓練蒐集及分析資料能力。（陳世宗攝）

「練就一身好功夫！」靜宜大學財務金融學系針對業界需求，跳脫傳統財務管理、公司理財、投資理財等課程，規劃「金融機構管理」、「投資理財管理」及「金融科技與財務決策」專業學程；並透過課程分流、證照輔導等策略，禮聘經驗豐富的專任業師，推動最專業的短、長期與海外實習制度，培育理論實務並重、具就業力及國際觀之專業財金人才。

隨金融科技發展，擁有跨域專業人才最夯！財金系主任魏清圳說，面對資訊科技浪潮挑戰，尤其近年金融市場改變，特別是金融科技的崛起，學生要兼具AI、大數據等專業；為符合時代脈動，財金系課程加入金融科技相關課程，大二即有簡單的程式語言課程，研究所也規劃金融科技及行銷等相關課程。

財金系在師資部分，擁有金融科技、財務及資訊領域相關的專業師資團隊，透過完善的教學資訊軟硬體設備，並規劃三大領域專業學程，積極培育銀行、企業、金融證券及期貨相關領域之專業人才。

魏清圳指出，靜宜財金系超過9成學生畢業後直接就業，因此，該系在學生大三時提供實習，每年皆超過百人；實習場域主要集中金控公司、會計師事務所及一般企業等，也到中國的台青創、浙江溫州等銀行實習。

輔導學生考取證照也是財金系的特色！教授林卓民表示，除專業課程訓練，學生畢業前需取得3張證照，甚至有學生考取超過10張，該系自106年到108年考取的證照多達1,200多張，學生不僅學用合一，也能提升職場優勢及競爭力！

林卓民說，財金系以「課程分流」，規劃實務型(就業型)、學術型(升學型）課程，學生能有系統修課；也設立「金融理財教育中心」及「投資模擬專業教室」等，協助學生掌握金融時事脈動，並訓練蒐集及分析資料能力，扎實的訓練，學生專業能力強，在各大金融競賽皆獲得佳績！

魏清圳強調，根據人力銀行等統計，大學畢業起薪，財金系屬平均前5名，目前系上學生畢業幾乎在財金相關領域工作。就算不唸財金系，也要懂得如何理財；選擇財金系可幫自己創造財富，對未來工作及人生規劃也有相當大助益。

(中時 )