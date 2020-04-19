美國威斯康辛州一名26歲的母親侯塞因（Sagal Hussein），因在接受警方盤查時，對孩子失蹤的說詞前後矛盾遭到懷疑。經調查後發現，在她車內藏有一具約5歲男童的腐屍。對此，男童祖母表示，「我瞭解我的女兒，她絕對不會殺害或傷害孩子的，她是一個充滿愛心的母親」。

根據英國《太陽報》報導，26歲的侯塞因（Sagal Hussein）原有3個孩子。近日，年紀最小且失明的5歲兒子馬爾克斯卻突然失蹤；身為母親的侯塞因在面對警方盤問時，僅回答「小孩已被親生父親帶走了」，拒絕一同尋找孩子；經警方調查後卻發現，侯塞因與馬爾克斯的父親早已沒有來往，因而對她的說詞產生懷疑。

當警方再次來到侯塞因家中進行調查時，剩下的另外兩名孩子表示，母親曾在半夜離家，不知道去了哪裡。警方調出監視器跟著車牌沿路查找，竟在尋獲的車內找到一具已半腐爛的男童屍體，經過勘驗確定就是失蹤的馬爾克斯。

侯塞因的母親表示，不相信女兒會殺害自己的孩子，但也不明白女兒為什麼不跟警方合作。當地警方在3月30日將侯塞因逮捕，並以偽造罪、照顧兒童疏忽罪起訴，其餘2名孩童已交由社福機構帶回照顧。

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(中時電子報)