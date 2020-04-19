珍藏人生最美時刻，中市法制局提醒新人詳讀婚攝契約。（台中市政府法制局提供／陳世宗台中傳真）

婚攝消費糾紛多，為讓新人婚攝受到更完善的保障，經濟部訂定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，自今年元旦起實施；台中市政府法制局表示，新規範要求業者須於契約內，清楚記載契約總金額及約定服務項目，並限定每一服務階段，得收取的金額及累計費用上限，且須提供消費者契約審閱期間至少3天，保障民眾權益。

法制局長李善植說，婚紗攝影型態琳瑯滿目，從婚紗集團至攝影工作室等類型，業者收費名目複雜、價錢各家高低不一，導致消費爭議多。據台中市政府統計，台中市106至108年受理的婚紗攝影類申訴案有85件，平均每年即有29件申訴案；類型包括倉促簽約付款至退款不成、禮服或攝影成品不符需求、原指定攝影師被隨意更換等。

李善植提醒消費者，依「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」的應記載事項規定，契約審閱期間至少有3天，消費者在未與業者簽任何契約或給付定金前，可要求業者提供至少3天，仔細檢視定型化契約的各項條款是否合理，多一分耐心、少一分糾紛。

業者若未依規定收取費用或提供審閱期間，消費者可檢附相關事證，向各縣市消費者服務中心申訴。

部分婚紗攝影服務業者在自營場所及年度婚紗展行銷商品外，有時會利用美食展場展示及銷售婚攝服務，讓消費者在無預期且現場無同類商品可比較下，與業者簽約，產生訪問交易糾紛，事後若消費者要解除契約，可依消保法第19條規定，7日內以書面通知方式，向業者表示解除契約，消費者無須說明理由及負擔任何費用或對價。

法制局呼籲，婚紗攝影服務業者提供給消費者的婚紗攝影服務契約內容，應符合經濟部新規定，若契約內容違反該規定，經主管機關令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消費者保護法第56條之1規定處罰。

(中時 )