新冠肺炎疫情肆虐全球，至今確診人數已突破231萬人，不過北韓鑑於在疫情爆發初期已實施鎖國政策，至今仍維持零確診，但外界對於這項數字一直都抱遲疑態度，認為該國在刻意隱瞞新冠個案人數，不過稍早卻有消息人士透露，當地官員對民眾表示，北韓早在3月底就出現確診病例。

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，有消息人士爆料，北韓在一次公開演講中告訴民眾，境內早在3月底就出現確診案例，但並沒有公布實際病例數，此消息來源是一名平壤人士以及兩江道人士；當地官員演講時透露，這些染病者分布在平壤、北韓西南部的黃海南道和東北部的咸鏡北道。

此外，北韓官媒《朝中社》則是在昨（18日）報導中指出，當局已將陸海空全面封鎖，查看是否還有讓病毒進入的空間，而全境封鎖將持續到新冠肺炎疫情得到控制為止；直到目前為止，北韓媒體從未報導過境內有人染疫，對外仍宣稱「零確診」。

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(中時電子報)