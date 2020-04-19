海軍艦隊3人染疫，國防部昨(18)急召700官兵漏夜採檢，外界憂心國軍防疫破口，恐造成社區感染。台大醫院小兒感染科主任黃立民分析，艦隊3月12日開始停靠帛琉，到4月才出現症狀，潛伏期超過14天，研判這已是船內第2次感染，全船3至4成官兵恐已遭感染。

中央流行疫情指揮中心資料顯示，海軍敦睦艦隊上月展開26天航行，艦上共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

艦隊最先確診的案396，他於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報並於18日確診。其餘案案397、398也在4月初就有症狀。

根據ETtoday新聞雲報導，黃立民受訪時表示，目前該起群聚感染源頭是帛琉或來自台灣本土，已很難釐清，若依發病日期來看，這可能是船內的第二次傳播。他解釋，船上本來就是高風險，從先前郵輪染疫事件推估，艦上感染人口恐達3~4成。

(中時電子報)