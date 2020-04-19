中央流行疫情指揮中心18日公布，新增3例確診病例，皆為敦睦艦隊上的實習生，且同寢室。總統蔡英文曾在艦隊抵港時，前往碼頭迎接，雖未登艦，但國民黨立委陳以信認為，總統是否應快篩確保安全？

此次前往帛琉的「敦睦遠航支隊」，3月12日到15日停靠帛琉4天，傳出同寢室3人確診，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人，進行採檢。

4月9日敦睦艦隊回國時，蔡英文曾到港迎接，在岸上揮手致意，雖未登艦，但是否有接觸風險也讓外界擔心。

陳以信認為總統應快篩確保安全。（圖／摘自陳以信臉書）

對此，陳以信在臉書表示，敦睦艦隊有3名確診新冠肺炎，曾與艦上官兵近距離互動的參謀總長，進行14天自主健康管理，「那請問與參謀總長經常近距離互動的三軍統帥，是不是至少應該快篩一下確保安全呢？」畢竟三軍統帥的健康就是國家安全，希望只是虛驚一場。

不過，總統府發言人澄清，因配合防疫規定，官兵需在艦上完成30天檢疫，故並未上陸，總統也只是在岸上揮手迎接，沒有皆處風險。

(中時電子報)