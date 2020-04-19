在全球造成大感染的新冠肺炎零號病患，或許找到了。「疫情上報第一人」湖北省中西醫結合醫院內科主任女醫師張繼先，近日受訪曝光了最初一批7名病患在2019年12月27日的會診紀錄。這當中，最為嚴重的就是華南海鮮市場賣動物肉品的，當時院長研判，該病患存在不低的傳染性。

據大陸官媒《環球網》今19日專訪報導，在張繼先展示的一份會診記錄中，首批患者入院時間是2019年12月27日，會診時間是12月29日。會診主持人是張繼先和湖北省中西醫結合醫院夏文廣院長，參加的有10個部門的人。

張繼先表示，這第4個病例，是「華南海鮮市場賣冷凍肉品的攤商」。他是「病情最重的一個，也最具有典型代表」。在「病情簡介」一欄，寫著：「發熱10天伴加重3天入院，雙肺有呼吸粗，左下肺有濕羅音，雙下肢不腫。入院後給予抗感染（抗病毒、抗細菌）對症治療。肺部CT(電腦斷層)顯示雙肺多發感染性病變，有毛玻璃影。甲流乙流抗體陰性，呼吸道五項病原學檢查也是陰性」。

除這個病例外，其他6人有類似症狀。當時會診記錄後面的總結意見，除寫下繼續積極治療，對症處理，還指出鑒於該院檢驗科的檢驗條件有限，無法明確感染源，建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診。

總結並指出，因7名患者均為近兩日入院，此患者(第4例)最重，有代表性，且群集性發病。其中5名患者症狀較重，可能危及生命。建議上級醫院或專科醫院診治。進一步明確感染源，針對性治療。張繼先說：「當初咱們覺得它是個傳染病，但是真的沒有想到像現在這樣，傳染性這麼強，流行範圍這麼廣，病情這麼嚴重」。

對此，主持人劉欣提問：「既然有不少專家已經說有可能人傳人，是不是應該更早地告訴大眾呢？」。

張繼先表示，「所有疾病的認識都有一個過程。在事情沒完全弄清楚的時候，不能夠說得太多。更何況傳染病有傳人風險，應該有科學謹慎的佐證，才能對外公開。

(中時電子報)