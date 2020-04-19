一名國立大學洪姓教授不顧自己已婚，戀上人妻還傳訊「隨時想抱妳」、「我愛妳」，甚至大膽「求婚」。人妻在科技公司擔任總經理的吳姓丈夫，某日無意間發現曖昧訊息，氣的偷偷錄音提告，但台北地檢署認為錄音檔無法證明有通姦事實，對2人不起訴處分，民事部分，高院認定洪男已侵害吳男的配偶權，判決應賠償30萬元。

據《自由時報》報導，吳男在曖眛訊息認定洪男與妻子通姦後，偷偷錄音對2人提告，並求償300萬元。但洪男否認與吳妻有婚外情，且簡訊與錄音內容不能作為證據，還質疑吳男未經妻子同意，就翻拍簡訊、照片，還偷偷錄音，以侵害隱私權方式取得的證據，不具證據力。

台北地檢署調查後，認為簡訊及對話內容，不能認定洪男與吳妻有通姦事實，判決不起訴處分。但民事部分，高院審理後認為，吳男因舉證困難，才偷拍妻子簡訊及竊錄錄音，仍具有證據力，從簡訊內容和錄音對話，顯見洪屢向吳妻表達愛意，可見2人已達親暱的男女關係，侵害吳男的配偶權益，判洪男應賠償吳男30萬元。

(中時電子報)