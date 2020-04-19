前17直播主「香妃」，因與馮姓經紀人發生合約糾紛，指控馮剝奪帳號管理權力，並停播她的直播內容，馮男被依妨害電腦使用罪、加重誹謗罪嫌起訴，台北地院因審理期間，雙方達成和解，「香妃」撤告，判決公訴不受理。

「香妃」控稱，馮前年11月進入她IG帳戶，將她對話刪除，並擅自將她17直播平台帳號改為「違約被停播中」、「主播違約，被公司停播」，影響她主播收入。馮男並將她在17直播帳戶內的12萬2000元點數（折合約美金657.7 元），分43次轉給其他直播主外，另將她帳號改為他的帳號。

另「香妃」指控馮在她臉書粉絲專頁，以截圖公開2人在LINE通訊軟體對話，包括她說「可能壓力或什麼」、「我有血塊」、「然後不知道為啥都會很想吐」等內容，事後馮男遭北檢依妨害電腦使用罪、加重誹謗罪嫌起訴。

北院審理期間，因「香妃」與馮男達成和解，「香妃」具狀撤告，由於「香妃」提告的妨害電腦使用罪、加重誹謗罪均屬告訴乃論之罪，法官判決公訴不受理。

(中時 )