麥可喬丹是個難相處的隊友，這已是聯盟當年公認的事實，不過新的紀錄片影集《The Last Dance》可能還會讓喬丹「惡名」傳得更廣。喬丹自嘲說：「你們會認為我是一個糟糕的傢伙，像個暴君。」

在80與90年代，學校霸凌是小孩的日常，球場也是一樣。例如中鋒卡特萊特(Bill Cartwright)被喬丹戲稱為「醫療帳單(Medical Bill)」，喬丹傳球時會故意傳得很歪讓他接不到，然後跟總教練抱怨「卡特萊特害我的失誤變多，別讓他上場。」

強力前鋒金恩(Stacey King)因為籃板能力不佳被喬丹嘲笑為「無力前鋒」，即使格蘭特(Horace Grant)這樣的猛將也跟喬丹正面衝突。格蘭特曾破口大罵：「去你的MJ，大家都知道你只在乎自己，只想著得分。」

喬丹則奚落格蘭特：「你是個蠢到記不住戰術的白痴，我們要把你賣了。」結果格蘭特沒走，兩人還聯手摘下3連霸。格蘭特也覺得神奇：「事實證明你不需要喜歡隊友也可以拿冠軍。」

最著名的還是喬丹打了科爾(Steve Kerr)一拳的事件，發生在1995年，剛入隊的科爾就敢嗆喬丹，兩人發生推擠。後來喬丹打他一拳，科爾也還擊，是隊友把他們拉開。喬丹打架可能很強，科爾說：「如果真打他大概能殺了我，但我必須捍衛自己的尊嚴。」

科爾意外贏得喬丹的尊敬，事後喬丹打電話向科爾道歉，他後來表示：「我應該要更尊重我的隊友。」1997年總冠軍賽，科爾果然立下大功，對爵士投出致命一擊，幫助喬丹摘下第5冠。

(中時電子報)