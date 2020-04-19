新冠肺炎疫情延燒，18日新增3名確者，打破0確診紀錄。最新「六都防疫滿意度」民調出爐，台南市長黃偉哲成為大黑馬，奪下第二名佳績，第一名則是新北市長侯友宜。公衛背景出身的黃偉哲，面對此次新冠肺炎，防疫超前部署，目前台南確診人數，更是六都中最低。

據《遠見》雜誌公布的民調顯示，新北市長侯友宜此次防疫滿意度高達88.3%，台南市長黃偉哲則有82.1%的滿意度，其次為桃園市長鄭文燦76.6%、台中市長盧秀燕的62.6%、台北市長柯文哲的47.3%、高雄市長韓國瑜的37.1%。

黃偉哲出生於醫師家庭，台灣大學農業推廣系畢業，並赴美取得哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政、耶魯大學公共衛生雙碩士，回國後即投入政治。

1月21日台灣出現第一個新冠肺炎確診案例，正值農曆過年期間，黃偉哲立即與口罩公司協調工廠提前開工，台南市政府也展開防疫之路。台南市政府率先成立防疫因應小組，準備迎接開學，並力推「宅經濟」、成立「台南好物專區」電商平台，鼓勵市民減少外出。

口罩實名制開跑後，藥師壓力加重，台南市政府也媒合義工幫忙，提前規劃清明節戶外參拜等防疫措施。就像打一場不知盡頭在哪的戰爭，黃偉哲只能持續超前部署，不讓危機發生，雖然防疫工作仍有不完美之處，但市府同仁、醫護及防疫人員，都盡力守下每波疫情，還有來自民間企業捐贈的物資，不時為彼此打氣。

台南市長黃偉哲防疫滿意度位居第二，目前台南確診人數更是六都最低，黃偉哲要說謝謝，以及抱歉，謝謝市民的體量，因變措施帶來些許不便，但仍第一時間同理、給予加油，是最堅強的後盾，但還要繼續努力，直到看見疫情過後的那天。

(中時電子報)