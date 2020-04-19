一隻欖蠵18日下午被民眾發現死亡擱淺在後龍海角樂園沙灘，海巡署第3岸巡隊動員到場處理，經連繫海洋大學專家，評估欖蠵龜已嚴重府腐敗無採樣價值後，由海巡人員就地掩埋。
海巡署中部分署第三岸巡隊，是在18日下午14時許，接獲民眾撥打118專線，通報苗栗海角樂園岸際沙灘發現死亡海龜，第3岸巡隊立即派遣白沙屯、公司寮安檢所及龍港巡邏站人員前往現場處置。
海巡人員抵達現場後，確認海龜已死亡，測量該海龜體長約95公分、寬約60公分，現場人員隨即聯繫國立台灣海洋大學研究員，並提供海龜照片辨別，確認品種為欖蠵龜，評估海龜已嚴重腐敗無採樣價值，由第三岸巡隊人員就地實施掩埋。
第三岸巡隊表示，本隊平時積極海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。
(中時 )
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