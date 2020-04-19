52歲曾淑勤，曾唱紅過〈魯冰花〉、〈情生意動〉、〈客途秋恨〉等多首膾炙人口的歌曲，出道超過31年的她，發行超過11張個人專輯及多張精選。今年初她悄悄在群眾募資平台「FlyingV」上，為自己近期的兩張創作專輯《微日舞曲》、《愛在山谷迴盪》，進行黑膠預購集資，設定的1萬元的目標在1月8日當天就已達標。

演藝事業跨足歌唱、戲劇、電台主持的曾淑勤，在歌唱事業上不算多產；自2013年的《微日舞曲》後，時隔6年再推出《愛在山谷迴盪》專輯，這次依然由合作多年的夥伴葉樹賢的「唯我音樂」主導，在FlyingV進行募資黑膠，依商品內容價格由1299到25520元不等，最後在2月底截止前共募得3萬多元，專案募資成功。

有趣的是，曾與葉樹賢合作的馬來西亞歌手丘沁偉，2016年兩人因合約問題，丘沁偉將自己發行受阻的第2張創作專輯《二號病房》專輯，轉而在FlyingV募資推出，當年還在該平台的辦公室舉辦了專輯進度及個人經紀合約的說明會，兩人前後使用同樣的募資平台完成發行音樂作品的夢想，也算是微妙的巧合。

為兩張創作專輯《微日舞曲》、《愛在山谷迴盪》進行預購集資，魅力驚人的曾淑勤當天就成功達標。（圖／翻攝自FlyingV曾淑勤黑膠募資專案）

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(中時電子報)