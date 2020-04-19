受到新冠肺炎影響，許多行業出現資金缺口、營業額下降，民眾生計直接受到打擊，政府為此祭出紓困措施。行政院長蘇貞昌表示，身心障礙者、中低收入戶、弱勢家庭一次性加發4500元，且「這些都是發現金」，並已撥至縣市政府。

行政院長蘇貞昌在臉書表示「紓困救產業」，符合條件的自營業者、接案工作者一次可以領3萬元、受影響企業的員工補助薪資最高共6萬元、87萬弱勢每人4500元，且全部發現金，「要求各部會盡快發、主動發，降低申請門檻、減少申請手續，讓辛苦人得到體恤。」

另外，符合特定條件的自營作業者、無一定僱主的勞工，也可以申請紓困補助，一次核發3個月份共3萬元；蘇貞昌表示，其中計程車、遊覽車司機等，已發出1萬1千多人，共有100萬勞工受惠，「在下個禮拜四之前，應該都會進入到每一個人的戶頭。」他並強調：「這些錢，都已經在發現金了。」

蘇貞昌發文引來網友兩面評論，有網友認為「政府的補助方案，讓人民無感」、「看得到吃不到」、「每人發5000，通通有獎才對」、「政府應該思考沒在體制內的邊緣人」、「是要那些生活不去的去自殺嗎？設一堆條件」、「小吃店沒加入工會也無法申請解困如何安心」；也有網友認為「這錢也不算多，但對某家庭來說加減有幫助」、「謝謝政府，讓我很安心」、「留給需要的人」。

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(中時電子報)