據中新網報導，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部18日發布更新市縣疫情風險等級評估，與15日評估相比，武漢城區首次整體降為低風險，全省無中、高風險市縣。

根據大陸國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制風險劃定標準，湖北省疾控中心評估，截至17日24時，該省低風險市縣76個，無中、高風險市縣。武漢市13個城區中，均為低風險區，無中、高風險區，這也是湖北省發布疫情風險等級評估以來，武漢城區首次整體降為低風險。

武漢市3月18日首次零新增確診，最近已連續兩周（4月4日至17日）無新增新冠肺炎確診病例；4月8日城市解封至17日24時，追蹤到的密切接觸者轉無症狀感染者、無症狀感染者轉確診數均為0。

此外，3月18日至今，武漢市共對62.7萬人進行了核酸檢測，陽性率平均為0.08％。截至4月17日24時，武漢市仍在接受治療的重症患者人數，已從3月18日的1779人降至9人；危重症患者人數由3月18日的443人降至18人。

(旺報 )