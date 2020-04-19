據《證券時報》援引外媒報導，Google正式宣布，和三星打造自研晶片；目前，Google自研的SOC已經流片，將有望在Pixel系列手機上搭載，這顆晶片代號叫「Whitechapel」，搭載的是8核CPU，採用三星5奈米工藝製程。

(旺報 )