Google和三星宣布：研發5奈米晶片 09:352020/04/19 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》援引外媒報導，Google正式宣布，和三星打造自研晶片；目前，Google自研的SOC已經流片，將有望在Pixel系列手機上搭載，這顆晶片代號叫「Whitechapel」，搭載的是8核CPU，採用三星5奈米工藝製程。 (旺報 ) #三星 #晶片 #奈米 #時報 #證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 Pixel手機變更強？Google自研晶片即將現身 10:392020/04/15 科技 下載工商時報APP 填問卷送好禮 04:102020/04/16 產業特刊 AMD全新第2代EPYC處理器 採用台積電7奈米製程 09:102020/04/16 財經 元太電子推新控制晶片 獲科大訊飛採用 09:502020/04/16 財經 《國際產業》三星5G網路設備將採用賽靈思晶片 12:162020/04/16 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 19:132020/04/16 財經 台積今年資本支出不變 04:092020/04/17 財經要聞 高通稱霸基頻晶片市場 華為海思躍居第二 04:092020/04/17 全球財經 每年暴賺背後…台積電沒說的秘密！ 00:032020/04/19 財經 台積電 7奈米大爆發 04:092020/04/19 證券．權證 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 被抓包！黑心台商賣劣質口罩到義大利 - 兩岸 約砲需謹慎！哈爾濱確診「啪啪女」有難言之隱 400人被匡列 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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