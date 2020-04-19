女星何妤玟日前公開已與化工小開邵天成結束8年婚姻，雙方經過討論、婚姻諮商，在年初簽字離婚，不過為了照顧一對女兒，全家仍同住一起，何妤玟離婚消息震驚各界，引發正反兩面評價，而何妤玟今（19日）凌晨也感性吐心聲：「我無法做完美的人但想做完整的自己」。

何妤玟今凌晨4點在臉書透露自己「睡睡醒醒」，並感性提到，她自從公開離婚後，都有看評論、聽意見和檢討自己，何妤玟強調：「我不能改變已經發生的事實，但我會一直用勇氣往前邁進，並且帶著智慧修正我自己」，呼籲外界給她時間沈澱整理。

離婚消息傳出後，何妤玟過去上節目分享夫妻日常也被挖出，對此，何妤玟貼「合掌」圖指出，有很多是節目效果和玩笑「當然承認自己至今有不夠周全完善的地方」，她也提到「我是綜藝咖」表示這是她的工作，並感性吐：「 #我無法做完美的人但想做完整的自己 #讓自己從容的生活」。

(中時電子報)