22歲的宋男與27歲楊男共10人，19日凌晨在台中市西屯區東大路與西屯路口小型投幣式KTV小吃店內，雙方互不認識的酒客，卻因酒後細故一言不合，引起誤會而互毆；中市警第六分局獲報迅速啟動快打警力，14網共29名警力到場，將涉案7人帶回依法嚴辦。

警方調查，起衝突的雙方人馬，分別為宋男等5人及楊男等5人，雙方互不認識，係酒後口角糾紛而起衝突打架；警方獲報後，迅速於0時45分啟動快打，線上14警網共29名警力到場將現場狀況壓制，帶回現場民眾10人；所幸僅其中6人臉部、手腳有輕微擦挫傷。

警方指出，經警偵訊後，將其中涉嫌鬥毆7人，依刑法第150條聚眾鬥毆罪及第277條傷害罪移送地檢署偵辦。警方呼籲防疫期間，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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(中時 )