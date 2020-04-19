新冠肺炎疫情持續，各縣市首長拚防疫！最新六都防疫滿意度調查中，新北市長侯友宜滿意度高達88.3%居冠，而台北市長柯文哲的47.3%與高雄市長韓國瑜的37.1%則為第五六名。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」諷刺表示，柯這個時候大概只會說，「民調看看就好」，心理依然還是想著，「我來指揮也不差」。該文讓許多網友噴笑！

《遠見》雜誌公布的民調顯示，侯友宜在此次防疫民調中，滿意度高達88.3%，位居第一！台南市長黃偉哲則以82.1%排第二，接下來依序為桃園市長鄭文燦76.6%、台中市長盧秀燕62.6%、台北市長柯文哲的47.3%與高雄市長韓國瑜的37.1%。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」諷刺表示，這個時候柯大概只會說，「民調看看就好」，心中依然還是想著，「我來指揮也不差」。但是，一旦真的當了指揮官，發現不對勁，就說「都境外跟我有什麼關係」。

網友則回應表示「現在台北市長是珊珊，柯只是副市長，不要太嚴苛」、「小編真的是把柯摸得透透的」、「我不認為這些市長在這次有什麼防疫表現，應該說墊底的都是經常在電視上演猴戲被討厭的那群，簡單講柯是秀過頭話太多才會民調墊底」、「侯友宜是因為處處配合中央才會民調墊高，話不多才會讓人有好印象」、「只要配合中央民調就會高，相反的就很低」。

(中時電子報)