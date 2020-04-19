大陸廣西南寧市鳳嶺兒童公園，遭裸拍族潛入拍攝不照！1名女子與攝影師，搭上跳傘塔造型的遊樂設施，全裸對鏡頭擺出大尺度姿勢，影出傳出後，園方氣的跳腳喊告。

據陸媒《南國早報》報導，攝影師和模特兒去年12月31日晚間，分別坐兩個跳傘塔座艙，在高空拍攝大尺度照片，影片後來還在網路瘋傳。

園方得知後火冒三丈，對於攝影師與模特兒的行為強烈譴責，並發出聲明表表示已報警處理，不排除對2人提告。

(中時電子報)