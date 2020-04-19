陸正妹兒童公園「高空拍裸照 」不雅照瘋傳園方跳喊告 09:352020/04/19 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攝影師和模特兒搭乘遊樂設施，在高空拍攝大尺度裸照。（圖／翻攝自南國早報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸廣西南寧市鳳嶺兒童公園，遭裸拍族潛入拍攝不照！1名女子與攝影師，搭上跳傘塔造型的遊樂設施，全裸對鏡頭擺出大尺度姿勢，影出傳出後，園方氣的跳腳喊告。 據陸媒《南國早報》報導，攝影師和模特兒去年12月31日晚間，分別坐兩個跳傘塔座艙，在高空拍攝大尺度照片，影片後來還在網路瘋傳。 園方得知後火冒三丈，對於攝影師與模特兒的行為強烈譴責，並發出聲明表表示已報警處理，不排除對2人提告。 (中時電子報) #園方 #攝影師 #兒童公園 #喊告 #拍攝 #大陸廣西 #南寧市 #鳳嶺 #模特兒 #正妹 #跳傘塔 也許您會感興趣 推薦閱讀 Selina挑戰當網美崩潰喊累 04:102020/04/15 娛樂新聞 邀范少勳助陣MV〈撞〉出眼淚Bii發慌 04:102020/04/15 娛樂新聞 安聯人壽 響應洗手舞風潮 04:102020/04/16 產業特刊 iPhone SE今起預購 最低1萬4500元 04:102020/04/17 時尚消費 遇鳥群拍照捕捉意外畫面 萬人看呆 15:372020/04/17 搜奇 宋柏緯豪宅拍「床戲」 出借大腿任安心亞躺 15:452020/04/17 娛樂 斷崖取景 踏入死亡陷阱 04:102020/04/18 社會新聞 「視線死角」車禍多 北市交大拍攝短片籲駕駛行人莫大意 10:512020/04/18 社會 最胸女主播「日版張鈞甯」 解放深溝火辣內衣照曝光 12:162020/04/18 娛樂 以Panasonic S1H尋找靈感的故事 04:092020/04/19 產業特刊 社會熱門新聞 教授人夫戀上人妻傳訊「想抱妳」 科技老總怒提告 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 軍中差21歲父女戀！女兵撒嬌：你比爸還疼我...飛日本交纏 正宮氣暈 - 社會 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 黑絲襪逆天長腿 2個美臀OL在眼前 老司機暴動 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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