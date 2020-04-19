從有利於梅雨的環境指標分析，可預測今年梅雨季何時開始。(圖擷自天氣風險公司/賈新興臉書)

幾度乍暖還寒，兼有降雨出現，對天氣敏感的民眾開始猜測，梅雨季節快來了嗎？從有利於梅雨的環境指標分析，氣象專家賈新興認為，今年梅雨來得晚，且會有2波，落在5月中旬和6月上旬以後。

2020梅雨季何時開始？賈新興昨在臉書上表示，根據目前資料，2020年有利梅雨形成的大環境時間點落在5/21-5/31。他解釋，5/16-5/20大氣低空氣流場分布顯示，整個太平洋高壓的勢力盤據了整個南海，西南氣流尚未建立起來。至於第二波有利梅雨形成的大環境時間點則落在6/6-6/16。

賈新興指出，整體上因為梅雨來得晚，5月的氣溫異常偏暖、降雨偏少；6月的氣溫仍舊偏暖、降雨正常至偏少。

賈新興說，這個指標主要是預測有利梅雨形成的大氣環境條件何時建立，氣候上一般是5/15-5/20。以過去兩年預測校驗，2018年這個指標表現得相當好，完美掌握到遲到的梅雨，2019年這個指標的變動來得較大，一直到4/20後的預測才掌握到去年梅雨的腳蹤。

(中時電子報)