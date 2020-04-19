台灣防疫成效受到各國重視，副總統陳建仁接受英國《每日電訊報》專訪指出，去年12月31日疾管署同仁在PTT發現來自武漢通告，隨即發送電子郵件給中國疾病控制中心和世衛組織「國際衛生條例」（IHR）聯繫窗口。台灣目前尚無普篩必要，但他也說，只要出現大量未知感染源的病患時，就必須做普篩。

陳建仁日前接受《每日電訊報》專訪，針對近期臺灣處理武漢肺炎疫情的經驗、防疫策略、臺灣被世界衛生組織（WHO）排除在外之影響、及全球合作抗疫等議題回答提問，總統府今天發布專訪全文。

對此次台灣能超前部署，陳建仁表示，臺灣在2003年爆發嚴重SARS疫情。在那次的疫情當中，我們學到三件事：審慎以對、迅速應變及超前部署。

他認為，對全世界所有新興傳染病的監測非常重要，特別是在這個區域。去年12月31日，我們疾病管制署的同仁在PTT（電子布告欄）上，發現一則來自武漢的通告，疾管署副署長隨即在署內群組中分享，疾管署就發送電子郵件給中國疾病控制中心、世界衛生組織「國際衛生條例」（IHR）聯繫窗口。

他說，這就是審慎以對，小心監測周遭所有可能的疾病。其次，在必要時迅速發布旅遊警示。第三是強化邊境檢疫，檢測出所有境外移入病例。

陳建仁舉例，這次我們發現中國有不明原因的非典型肺炎傳染病，而且病患被隔離治療，這表示有人傳人的可能，所以我們對武漢直航班機回來的所有乘客進行機上檢疫。強化邊境檢疫非常重要，對密切接觸者或從疫區來的乘客加強14天的居家檢疫也很重要。

各國也關切如何仿效臺灣的成功模式？陳建仁表示，任何國家對疫情的防堵，永遠不嫌晚。當然，各國都必須根據當前情況因時因地制宜，但是我認為，其他國家仍可採行臺灣的良好策略來抗疫。

他說，社交距離絕對是重要的，在家裡，最好有單獨的房間。我認為衛生習慣搭配社交距離，缺一不可。但他認為沒有必要為了保持社交距離而停止所有的活動。

其次是居家檢疫，陳建仁認為，這對所有國家來說，都非常重要，尤其與確診感染個案有密切接觸者，必須居家檢疫14天，在這段期間，我們必須密切注意健康情形變化。

第三個重點是提供第一線醫護足夠的個人防護設備，英國和美國都在勉力而為，「臺灣願意提供幫助」。另外一個重點是，我們必須相互幫助，分工合作，儘快研發快速篩檢、抗病毒藥物，甚至疫苗，透過這些努力，他認為我們可以遏制疫情。

至於是否建議普篩？陳建仁表示，在臺灣，我們未進行普篩，是因為我們可以清楚地追蹤到傳播鏈，所以不需要進行普篩。但是只要出現大量未知感染源的病患時，就必須做普篩。

但有時普篩缺乏效率，也不符成本效益。介於普篩和指定檢測之間，他建議密切接觸者必須優先採檢，再來是高風險群。所謂高風險群，是指醫護人員、超市收銀員、公車及計程車等大眾運輸的司機等。密切接觸者，絕對必須更謹慎地監測，否則花費很多時間，但效率卻很低，成效也不佳。

(中時 )