因應新冠肺炎疫情，學生上課時幾乎都戴口罩，全國教育產業總工會今天發布新聞稿建議教育部統一配送口罩給學生，至於費用，可在學生開學註冊時的代收代辦費納入，這樣更便民及有效率。

中央流行疫情指揮中心及教育部之前研議在學校賣口罩，在老師反彈後，決定不施行。不過教育團體主張政府免費配送口罩給學生，但中央流行疫情指揮中心指揮官也不同意，堅持要收費，才不會造成口罩浪費。

陳時中宣布新冠肺炎室內社交距離1.5公尺，不然就要統一戴上口罩，依照這個規定，台灣所有學校的學生在學校內，不可能隨時保持1.5公尺的社交距離，所有師生在校內通通要戴上口罩。

全教產說，學生到校依照規定一定得戴上口罩，現在口罩成了上學的必要裝備，進入學校沒戴上口罩就違反規定，所以造成全國學生家長為了張羅孩子上學口罩疲於奔命、到處排隊，甚至為了一個口罩四處排隊還買不到。

全教產指出，既然學生進入學校一定要戴口罩，就沒有所謂陳時中指揮官浪費口罩的問題，問題是如何將口罩配送或販賣到學生手中，中央統一徵收和配發口罩，當然透過學校直接配送口罩給學生，至於是免費配送或酌收費用，那是政府經費考量的問題。

全教產認為，如果政府可以免費送給外國人用，如果政府可以發大錢補助企業的損失，然後要跟學生收取一天幾塊錢的口罩錢，那也是政府施政經費取捨的考慮。

全教產建議教育部統一配送口罩給學生，學生到校由相關人員發給學生戴上才進入校園，這樣可以確認學生進入校園有口罩戴。至於口罩費用的收取，可以以學期或學年為單位，在學生開學註冊繳代收代辦費時至超商繳納，低收入戶或身心障礙學生由政府補助免收，這樣更便民、精確有效率。

(中時 )