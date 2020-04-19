人生自古誰無死，但一名非洲男子的離世，卻驚動了政府與心理學家。

非洲安哥拉一名叫弗朗西斯科．薩瓦洛．佩德羅．奇庫特尼（Francisco Sabalo Pedro Tchikuteny）的男子本月15日在南部納米貝省蒙貢戈島的家中因病去世，72歲的他留下了43個妻子跟152個子女，龐大的家族令人嘆為觀止。

奇庫特尼是穆庫巴爾人，當地接受一夫多妻制，他於1975年與一名叫多娜．伊娃（Dona Eva）的女性結婚，後來又與另外42名女性結婚；40多年來，他共生下217個子女，其中152個還活著，家裡最大的孩子已44歲，並成為一名企業家，而最小的只有4歲；除了子女，他還有孫子女和曾孫子女；現在，這個大家庭總共有大約580人，以農業種植和養牛為生。

被問到奇庫特尼如何維持這麼龐大的家族，奇庫特尼的兄弟薩巴洛．佩德羅（Sabalo Pedro）表示，他一生努力經營家庭，特別是維持妻子和子女之間的和睦團結，這裡總是有一條規則，「即我們大家團結一致，享有平等的權利。」

不過，即使奇庫特尼生前家庭和睦，但他死後，情況可能會有所變化。心理學家何塞．佩德羅（Jose Pedro）提醒，奇庫特尼去世可能會導致家庭破裂，因為家庭中的每個人都將他視為解決所有問題的族長。

對此，何塞．佩德羅呼籲當局，密切關注這個龐大家族，並提供一切必要的支持，尤其是未成年人，應讓他們能夠學習和畢業，將來找到工作並自給自足。

(旺報 )