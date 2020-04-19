基隆市一名陳姓男子因未繳交1.8萬交通罰金，名下市價250萬的房子竟遭到強制法拍。根據了解，陳男家裡僅靠他一人做粗工賺錢、經濟並不寬裕，三餐幾乎是一碗泡麵配一罐醬瓜解決。

根據《ETtoday新聞雲》報導，陳男與妻子離婚多年，育有2名就讀高中的兒女，為了讓他們專心課業，並未要求孩子們去打工賺錢，家中經濟由自己一肩扛起，平日三餐也幾乎是一碗泡麵配一罐醬瓜打發。

慘遭重罰的陳男表示，自己一天工作超過8小時，工作內容大都是搬磚頭和水泥粗工，因長期在外工作很少回家，催繳罰單的掛號信皆由母親簽收，但媽媽識字不多，沒告訴他有重要郵件。今年1月底返家時，有買主上門要看房，才驚覺屋子已遭法拍。

據實價登錄，陳男房產市值約250萬元，但卻以135萬元的超賤價遭執行署法拍，扣掉土地增值稅、抵繳罰鍰及各行政手續費後，大約只能拿回100萬元。對此陳男直呼，不合理；他的母親也多次到執行分署下跪，希望可以法外開恩。由於多名監委認為，該行政執行違反「比例原則」，已自請調查，房子目前屬「暫緩點交」狀態。

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(中時電子報)