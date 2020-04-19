學生平日習作的文章。〔興華高中提供／謝明俊苗栗傳真〕

興華高中圖書館的文狀元讀書會。〔興華高中提供／謝明俊苗栗傳真〕

109年苗栗縣文狀元競賽日前閉幕，頭份興華高中國一學生林鈺晟勇奪7年級組狀元獎，另外，江宥嫈及江語涵同獲8年級組秀才。其中林鈺晟去年才拿下全國語文競賽國語演說組特優成績，才升國一又奪狀元獎，讓興華師生備感榮耀。

109年苗栗縣文狀元競賽日前結束，因應新冠肺炎疫情，為防群聚感染，全縣複賽還首次改採線上比賽，頭份興華高中國一學生林鈺晟勇奪7年級組狀元獎，國二學生江宥嫈及江語涵則同獲8年級組秀才。

林鈺晟從小便喜歡閱讀，金庸小說早已倒背如流。在小學時，常有機會參加演講比賽，老師和父親鼓勵他用比較自然的方式練習，把自己讀過的書跟自己的想法生動流暢的表達出來，長期的訓練下來，無論是演說或寫作，靈感和例子都能信手拈來且源源不絕。

上學期，校長胡文生邀請林同學於朝會時，向全校同學進行演說示範，他當場接受挑戰，在整場演說中，展現穩健台風、自然自信的肢體語言及適切規劃架構的演說內容，當日演說影片也高達萬人瀏覽。

拿下秀才佳績的羅宥嫈透露她的寫作秘訣，是在文章中多舉例子，這些例子多是自己的親身親歷，寫來格外深刻。此外，喜歡跟朋友聊天的她，也常把週遭朋友的經驗，套用在合適的文章段落當中。

而江語涵則分享，自己從小就有寫日記的習慣，把一天中發生的事情都記錄下來，所以很多生活事例都是親身的經歷。她在閱讀上不偏食，各式書籍都看，也喜歡看雜誌，看到一些好的句子或有啟發的事例，會記錄在自己的佳句簿中，她不硬背，而是用自己的方式去記憶與理解，再將這些體悟在作文中呈現出來。

除了國文老師的辛勤指導外，圖書館的讀者服務組也為文狀元選手舉辦讀書會。每年的校內文狀元初選後，召集選手於每周一及周四進行讀書會。讀書會前，需閱讀完當次指定的書籍，並完成閱讀護照內個人心得，並給指導老師認證後，帶至讀書會。並在讀書會時與組員討論分享後，完成五宮格心得單。最後在比賽前將每次讀書會的心得單收集一併展示，供所有參賽同學瀏覽，參與的同學都覺得獲益良多。

興華高中圖書館除了豐富的館藏資源外，館內亦提供道德、中學生報、好讀週報，讓孩子可以多元閱讀，利用各種管道及辦理各式閱讀活動，讓閱讀融入孩子生活中，也讓孩子在繁忙的課業中，得以舒解身心。而每年舉辦的興華文學獎，更讓校園內大小寫手都有展現文筆的機會。校內孩子在此良好的學習環境下，近年來，除了文狀元也在各項文學比賽中，奪得不少佳績。

(中時 )