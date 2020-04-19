現場的防疫販售人員相當熱心，教小朋友如何操作販賣機。（游念育攝）

中央疫情流行指揮中心宣布，19日起藥局不販售口罩，北市配合中央政策，11區健康服務中心周日也停售口罩，僅信義區健康服務中心「實名制口罩自動販賣系統」供應購買口罩，一早現場人潮不多，但有許多不了解自動販賣機的民眾到現場詢問如何購買，搶頭香購買的先生指出，平日要上班沒辦法排隊，一早到這裡就買得到蠻方便的。

北市府原本預計周日藥局不販賣口罩，信義健康中心將有大批購買人潮，但卻不如預期，排隊的人潮並不多，不過有家長一早帶著孩子來現場買口罩，以為自動販賣機能購買一周的量，也有民眾對於販賣機和藥局實體販售的差別不太了解，販售人員指出，自動販賣機也是實名制，9日起購買過口罩的民眾，一樣要等2周，而非民眾所想的，要多少口罩就買多少。

一早來到信義區購買口罩的林小姐說，原本以為會有很多人來買，所以特地早起，沒想到30秒就買到了；民眾蔡先生也指出，對於自動販賣機也採實名制並不了解，所以利用假日來現場體驗看看。

現場防疫工作人員也相當熱心，對於民眾的疑問一一解答，並親自示範給小朋友看，讓民眾能了解機器的使用，而下次可購買的日期，只要插入健保卡也會顯示在機器螢幕上，相當便利。

現場工作人員表示，信義健康中心周邊較多商業大樓，提供給上班族較便利，假日販售量不如預期，且販售時間只有半天，可能民眾還是會習慣在藥局買口罩，而平日上班族才利用自動販賣機購買。

(中時 )