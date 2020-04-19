台北城市科大應用外語系學生們赴日擔任觀光大使，今年協助製作《環遊龍串》觀光導覽手冊，將日本四國最南端第一座海中公園的珍奇異石、浮潛體驗與美食導覽，翻譯成為中文，發揮所學為為旅人推廣遠離塵囂的自然秘境。

台北城市科大與日本高知縣土佐清水市產學合作屆滿四週年，在土佐清水市政府與觀光協會領軍下，城市科大應外系有6位學生投入觀光手冊與影片日翻中工作，於3月底完成《環遊龍串》觀光導覽手冊，與16支在龍串觀賞鯨魚與海灘絕景BBQ的體驗影片，目前觀光導覽手冊預計送到台灣各大旅行社。

台北城市科大應外系學生陳婕妤很高興參與這次翻譯工作，她負責《環遊龍串》觀光導覽手冊中的美食篇「宗田醬汁天婦羅烏龍麵」、「炙烤鰹魚乾拌麵」，她品嘗過當地烏龍麵的美味，所以翻譯起來並不困難。

陳婕妤表示，從去年9月到土佐清水實習至今有7個月，一開始因陌生感而不習慣，後來漸漸感到同事與當地民眾的濃濃人情味，每次吃飯時間年長同事總是一直夾菜給她，至今使她體重上升3公斤，有心事時到足摺海邊吹吹風，看到無邊無際的海，頓時被療癒，到海底館看到各式漂亮的魚兒遊來遊去，領略遠離塵囂的大自然魔力。

台北城市科大應外系學生蕭博允對日本近代史很有興趣，他預計今年下半年到清水市實習，心中非常期待，他希望將平日學習的日文應用出來之外，還能銜接觀光產業實務應用，擴展自己視野。

城市科大應外系副主任陳乃慈表示，由於學生在日本實習的表現有了口碑，今年實習觸角再往外拓增，包含日本國際機場免稅店、日本人力銀行，連土佐中學都到系上挖掘中英文課程助理人才，企盼能從海外實習的學習歷程，紮根學生未來的就業力。

(中時 )