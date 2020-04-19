疫情之下，沒有人外出、沒有人運動，體育用品企業的業績跟著慘兮兮。日前，大陸體育用品品牌安踏體育發布的2020年第一季營運數據公告顯示，零售金額比去年同期下滑20％至25％。

據公告，FLLA品牌的零售金額負增長；另外，安踏體育旗下其他品牌包括DESCENTE、KOLON SPORT、SPRANDI及KINGKOW與去年同期相比，負成長的幅度更大；值得注意的是，公告中的數據還不包括安踏體育的Amer Sports Corporation業務。

據了解，安踏體育主要從事設計、開發、製造和行銷安踏體育品牌的體育用品，包括運動鞋、服裝及配飾，旗下品牌包括安踏體育、安踏體育兒童、斐樂（FLLA）、斯潘迪（Sprandi ）等。

安踏體育品牌的頹勢在其2019年業績預告中就可以窺探一二。數據顯示，2019年安踏體育全年營收339.28億元，年增長40.8％；股東應占溢利為53.44億元，年增長30.3％。

但是，亮眼財報掩飾不了安踏體育主品牌的頹勢。從其財報數據得知，除了安踏體育和FLLA之外的其他業績僅僅占據總營收的5.1％。

作為主品牌的安踏體育也出現了毛利率和營收占比的下滑。數據顯示，2019年安踏體育主品牌的營收比例由2018年的59.4％下滑至51.4％，毛利率也同比下滑7.0％。

(旺報 )