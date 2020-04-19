研考會主委吳皇昇（右三）昨日與中部多所執行社會責任(USR)計畫的大專院校進行座談。 （台中市政府研考會提供／陳世宗台中傳真）

一起扮演台中地方創生的「神隊友」！為推動實現市長盧秀燕的台中願景，地方創生是非常重要的政策關鍵，台中市政府研考會與靜宜、中興、東海、逢甲等大學院校教授進行合作；18日研考會主委吳皇昇與中部多所執行社會責任(USR)計畫的大專院校進行座談，分享彼此的實作經驗、探索可長可久的地方創生事業模式。

吳皇昇表示，「政府」、「企業」和「大學」均為城市發展的要角，我們必須要將這三方的能量導入城市治理範疇，在社會責任框架下開展產、官、學協作，這才是讓地方創生底氣十足的成功要件。

吳皇昇指出，最為人稱道的地方創生經驗發源於日本，日本的地方創生不論從創意的構思、事業的營運、商品的設計、品牌的建立、人才的培育等方面，背後都有大學的支撐，足見政府與大學合作USR的必要性。

吳皇昇表示，昨日邀請靜宜、東海、台中教育、逢甲大學及勤益、修平、朝陽科大等大學分享及探討經驗，就是要結合學術能量進入政策規劃，讓大學可以成為中市府執行地方創生政策的「神隊友」。

吳皇昇認為，這第一步很重要，除了歡迎更多大學加入共同參與外，同時也盼企業界的朋友共襄盛舉，為自己的故鄉盡一份心力，讓台中的地方創生跳脫以往政府專案補助的思維，成為真正翻轉城鄉的實質力量。

吳皇昇強調，市府今年開始擘劃地方創生實作的藍圖，想辦法避免某些區域的邊陲化，更要讓青年可以返鄉就業、企業家願意回饋地方，因此，市府積極整合各局處及區公所的資源，並展開尋求企業、地方團體的支持，也必須結合大學的社會責任，所以今年首度成立「地方創生專案管理平台」，盼藉由建立完善的機制，輔導地方創生計畫的執行與控管，以此成功翻轉城鄉，讓青年人返鄉打拼，促進人口及資本的回流，達成「均衡台中、新好生活」的目標。

(中時 )