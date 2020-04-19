近幾個月來，新冠疫情影響全球，各行各業均受波及，被迫放無薪假及失業人口增加，台北市政府除了推出「千人防疫就業方案」外，也積極媒合徵才，4月20日至24日提供4家知名企業，共釋出128個工作機會，儲備幹部起薪皆有30K，幫助所有想要求、轉職的朋友，化工作危機為轉機。

徵才企業包括，安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡)提供33K起薪的儲備幹部職缺；悟饕匯承飯包店提供儲備店長及儲備幹部，薪資更高達34-36K；此外，尚有凱明有限公司、全家便利商店股份有限公司等，而門市服務人員的兼職工作機會，對正面臨減班休息的勞工而言，也是一個不錯的選項。

台北市就業服務處表示，現場徵才活動強調區域性及在地化，市民朋友可就近求職、工作，節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站。

因應疫情，就服處也提醒，防疫期間請保護自己，守護他人，請參加徵才活動之民眾請自行佩戴口罩，並配合進行量測體溫及酒精手部消毒作業。

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(中時電子報)