敦睦艦隊傳出3人確診新冠肺炎，海軍緊急召回3艘軍艦官兵及學生700多人，進行採檢。這3人到底在哪感染、軍方是否隱匿疫情，也引發討論，對此前海軍醫官也分析2種可能。

帛琉0確診，但曾在3月12日到15日停靠帛琉的「敦睦遠航支隊」，卻有同寢室3人確診，引發熱議，而民眾也擔憂，是否因此造成防疫破口。

臉書粉絲專頁「MedPartner 美的好朋友」與曾在海軍服役的醫官討論後表示，有人認為是醫官隱匿疫情未報，或船上的高級軍官隱匿疫情未報，雖然這種機率無法排除，但覺得另外兩點機率可能不小。

第一，實習生剛上船經驗不足，無法分別頭痛跟暈船的差別，也沒有跟醫官提到嗅覺喪失這個症狀，這個症狀在4月1日開始被特別強調，但艦上若沒特別宣導，可能會被忽略。

第二，4月15日實習生下船就去就醫，為何當天沒去找醫官？可能是僥倖心理，害怕自己回報症狀，會害全船的人跟著沒辦法下船，將變成眾矢之的，這對一個剛上船的菜鳥來說，可能是承受不了的壓力，因此選擇隱匿症狀，回家才趕快去看醫生。

因為當過義務役醫官，了解部隊文化，「MedPartner 美的好朋友」坦言，很不喜歡部隊「連坐法」的懲處方式，這可能帶來好處，但也帶來副作用，同儕的壓力會讓人不敢說實話，甚至是怕出事，所有人一起說謊話。

至於是否隱匿，「MedPartner 美的好朋友」認為，目前看起來，因沒跟醫官提到嗅覺異常，只有單純頭痛，且吃藥就緩解了，實在很難跟單純的暈船或者頭痛區分，如果實習生沒有持續回報醫官症狀的變化，就很難抓到，但這是軍方說法，實際上是怎麼回事，還需進一步調查。

(中時電子報)