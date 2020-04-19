曾任職知名外商銀行的陳姓男子，前年參加美國某州辦事處在君悅酒店舉辦的招商說明會時，藉口酒店哺乳室設計「怪異」，誘騙會場女員工進入哺乳室後，對女員工強吻、摸乳，甚至脫褲自慰後要求對方幫他口交，台北地院依強制性交罪判處陳男徒刑3年6月。可上訴。

判決指出，陳男2018年2月參加某研究基金會主辦的領袖培育計畫，認識負責聯絡的被害人，2018年3月16日下午，陳男到君悅酒店參加美國某州辦事處舉辦在台招商說明會，再次與負責庶務的被害人相見，陳男即邀對方至會場外的君悅酒店大廳、戶外廣場等處聊天。

2人因說明會將開始，返回會場，途經酒店1樓哺乳室，陳男藉口哺乳室設計怪異，邀被害人入內查看，將門上鎖，先抱住對方，陳強吻她嘴唇，用手伸入她內衣搓揉胸部、乳頭，進而欲將手伸進她安全褲內時，她以手阻擋並哀求離去。

但陳男拉下拉鍊，要求被害人撫摸，對方以「不會」、「怕同事等太久」拒絕，陳男逕自自慰後，將被害人身體往下壓，要求對方為他口交，被害人因忌憚陳是說明會貴賓，且在密閉空間，不敢反抗，陳男射精後才讓她離開，被害人一回到會場，馬上向同事表明遭陳性侵，並向警方報案。

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(中時 )