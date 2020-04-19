國民黨中央因未指定5位縣市長為指定中常委，申請政黨負責人變更遭退回，高雄市長韓國瑜儘管身陷罷韓困境，仍情義相挺答應接任指定中常委。韓昨說此舉是希望將南方聲音傳到中央黨部，針對重大建設多幫助高雄。對此，臉書粉絲專頁「澄清唬」直言，這就是有情有義的韓國瑜。

韓國瑜昨表示，高雄8席立委都是民進黨籍，國民黨1席都沒有，在中央缺乏奧援，包括愛情摩天輪的土地取得、重大建設補助等方面，「處境真是『叫天天不應、叫地地不靈』」。他說希望以高雄市長的高度，多將南方民眾的需求傳進國民黨中央，請黨中央針對重大建設多為高雄發聲。不過韓強調，他雖然接任指定中常委，但並非每次開會都要親自出席，可以請假或找人代理參加，他仍會以高雄市政為第一優先。

然而，韓此舉遭台灣基進新聞部副主任張博洋批評，稱韓接中常委是凸顯他的心根本不在高雄。對此，臉書粉絲專頁「澄清唬」貼出一張圖片，其中包括桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌等，並諷刺表示，難道這些人任中常委，難道都心不在桃園、台南、基隆？

該粉專表示，依據國民黨黨章規定，主席應指定五席縣市長擔任中常委，而以現在國民黨處境，黨中央弱小，誰會願意跳火坑？該粉專說目前情況比其他縣市長更惡劣，韓還願意出任，「這就是有情有義」。

(中時電子報)