已故球星布萊恩(Kobe Bryant)入選名人堂，但老友俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)說他不敢看今年的典禮，那會再度勾起他的傷痛。布萊恩1月26日去世的時候，歐尼爾已經難過得食不下嚥。

歐尼爾在廣播節目說：「我的傷心指數好不容易降到2分了，去看典禮可能回升到7至9分的程度，現在的我無法承受。希望他的妻子或父母會致詞，但我會等一段時間之後再看。」

今年入選的大球星還有鄧肯(Tim Duncan)、賈奈特(Kevin Garnett)，因此有人建議把布萊恩與其他人的典禮分開舉行。歐尼爾認為最好的方法是用一個立體投影，讓布萊恩的影像跟所有入選者坐在一起。

歐尼爾的想法與一些湖人球迷相同，悲劇發生之後他們反而不願看布萊恩的影片免得太傷心。不過典禮是在8月底舉行，球迷認為歐尼爾心情平復之後還是會出來紀念他逝去的老戰友。

(中時電子報)