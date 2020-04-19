桐花綻放，也是賞螢的好時機，苗栗縣大湖鄉大窩地區，因低度人為開發保有原始風貌，成為螢火蟲的最佳棲地，每年4到6月賞螢季，遊客絡繹不絕，今年大窩文史生態協會賞螢活動受疫情關係停辦，仍有不少遊客自行前往，但山區視線不佳且容易出現蚊蟲蛇類，協會呼籲遊客注意自身安全。
大窩地區保有好山好水的自然生態，入夜之後滿山滿谷的螢火蟲閃閃發亮，有如滿天星斗非常壯觀，今年受疫情影響，大窩文史生態協會取消賞螢季活動，仍有不少遊客熱切詢問，理事長夏壘堂表示「每天都能接到上百通諮詢電話」。
大窩文史生態協會總幹事黃惠琴表示，今年主要以培訓導覽人才為主，因此沒有宣傳賞螢活動，20多名協會學員們，2個多月前就開始上課，18日由前苗栗農工森林系主任彭宏源，現場解說螢火蟲的一生，並帶往山區實地觀察，加速學員們吸收知識，未來可投入導覽工作。
大窩文史生態協會指出，以往辦理活動會幫民眾投保團險，但今年活動停辦沒有保險，民眾自行前往需自負安全責任，山路照明設備不足且訊號差，曾有遊客開車上山，因不熟路況連人帶車摔進田裡，因此提醒遊客，若對大窩山區不熟悉，應在天黑前提早上山，以免發生危險。
防疫期間，協會呼籲民眾分流前往，不要都擠在假日上山，增加感染風險。晚上6點半至8點是螢火蟲活動力最旺盛的時間，建議賞螢應著長袖、長褲避免蚊蟲叮咬；照明設備應使用紅光，如使用一般手電筒要包覆紅色玻璃紙，並避免觸碰螢火蟲、遠遠觀賞即可，一同守護這群會發光的嬌客。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。