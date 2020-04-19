天色漸暗，螢光穿梭於樹林間，畫面夢幻迷人。（「大湖鄉觀光旅遊資訊」粉專提供／巫靜婷苗栗傳真）

受疫情影響，大窩文史生態協會取消今年的賞螢活動，改為導覽員培訓，希望未來能讓更多人投入導覽工作。（巫靜婷攝）

前苗栗農工森林系主任彭宏源，帶領協會學員實地觀察螢火蟲棲地，說明螢火蟲的生態。（巫靜婷攝）

受疫情影響，大窩文史生態協會取消今年的賞螢活動，改為導覽員培訓，希望未來能讓更多人投入導覽工作。（巫靜婷攝）

桐花綻放，也是賞螢的好時機，苗栗縣大湖鄉大窩地區，因低度人為開發保有原始風貌，成為螢火蟲的最佳棲地，每年4到6月賞螢季，遊客絡繹不絕，今年大窩文史生態協會賞螢活動受疫情關係停辦，仍有不少遊客自行前往，但山區視線不佳且容易出現蚊蟲蛇類，協會呼籲遊客注意自身安全。

大窩地區保有好山好水的自然生態，入夜之後滿山滿谷的螢火蟲閃閃發亮，有如滿天星斗非常壯觀，今年受疫情影響，大窩文史生態協會取消賞螢季活動，仍有不少遊客熱切詢問，理事長夏壘堂表示「每天都能接到上百通諮詢電話」。

大窩文史生態協會總幹事黃惠琴表示，今年主要以培訓導覽人才為主，因此沒有宣傳賞螢活動，20多名協會學員們，2個多月前就開始上課，18日由前苗栗農工森林系主任彭宏源，現場解說螢火蟲的一生，並帶往山區實地觀察，加速學員們吸收知識，未來可投入導覽工作。

大窩文史生態協會指出，以往辦理活動會幫民眾投保團險，但今年活動停辦沒有保險，民眾自行前往需自負安全責任，山路照明設備不足且訊號差，曾有遊客開車上山，因不熟路況連人帶車摔進田裡，因此提醒遊客，若對大窩山區不熟悉，應在天黑前提早上山，以免發生危險。

防疫期間，協會呼籲民眾分流前往，不要都擠在假日上山，增加感染風險。晚上6點半至8點是螢火蟲活動力最旺盛的時間，建議賞螢應著長袖、長褲避免蚊蟲叮咬；照明設備應使用紅光，如使用一般手電筒要包覆紅色玻璃紙，並避免觸碰螢火蟲、遠遠觀賞即可，一同守護這群會發光的嬌客。

(中時 )