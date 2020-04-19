女生對於兩性、尤其是性愛方面，總是比較害羞，不好意思直接說出口，於是有人就會用想出各種方式「暗示」。一名男網友第一次約女網友吃飯時，對方卻在桌上留下「神秘暗號」，他百思不解什麼意思，只好PO文問網友，不料老司機一看就秒懂笑回：「還不趕快上」。

這名男網友在臉書社團「爆料公社」 PO文表示，和一位正妹吃飯，對方上廁所時，卻在桌上留一個「暗號」給他，由於不解，只好PO求助網友問：「這是什麼意思？」。

照片中可見，正妹的暗號是由碗、筷子、打火機三樣東西組成，由於「打火機放在筷子上」，直覺反應就讓人覺得在暗示什麼？

老司機看到此文立刻秒懂神回：「乾柴烈火，晚上有得爽了」、「碗上筷火=晚上快活」、「筷上火（快上我）。其他網友看後紛紛笑說：「只不過就是一個碗筷，竟可以直接想到OOXX…，哈哈~只能說網友們也太有創意了」、「看來女生們吃飯要小心了，碗筷可要擺好，則被誤會就好笑了」。

(中時電子報)