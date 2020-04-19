「凍齡女神」溫碧霞保養得宜，53歲仍維持少女顏值及火辣身材，近日她曬出性感辣照，開心表示「陽光女郞又來了」，網友看了全瘋狂，直呼「貌美如花」。
溫碧霞曬出比基尼辣照，開心寫下：「陽光女郞又來了，happy weekend」，只見她穿著紅色白邊的泳衣，在遊艇上擺出撩人姿態，不僅皮膚狀況超好，也維持良好體態，不過有網友發現，小肚肚似乎有點跑出來見客，不過以53歲的身材來看，根本無可挑剔，粉絲也大讚「非常完美漂亮」、「女神太美啦」、「的確是凍齡女神，拍得很美」。
(中時電子報)
「凍齡女神」溫碧霞保養得宜，53歲仍維持少女顏值及火辣身材，近日她曬出性感辣照，開心表示「陽光女郞又來了」，網友看了全瘋狂，直呼「貌美如花」。
溫碧霞曬出比基尼辣照，開心寫下：「陽光女郞又來了，happy weekend」，只見她穿著紅色白邊的泳衣，在遊艇上擺出撩人姿態，不僅皮膚狀況超好，也維持良好體態，不過有網友發現，小肚肚似乎有點跑出來見客，不過以53歲的身材來看，根本無可挑剔，粉絲也大讚「非常完美漂亮」、「女神太美啦」、「的確是凍齡女神，拍得很美」。
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