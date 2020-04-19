本周事業運前三名:

1.鼠

工作:本周運勢上升，表現非凡，為第一名。雖有小小波折，工作還算順利。全球疫情期間，比上不足比下有餘，要惜福知福。

1.豬

工作:本周運勢繼續走強，同為第一名。越加的忙碌，就越加的感恩。公司老闆在行有餘力之際，更是幫助相關企業。

2.羊

工作:本周運勢稍微下降，為第二名。低迷景氣中你還有錢賺，雖然賺的不如以往，但是已經令你感恩，心滿意足了。

2.馬

工作:本周運勢努力爬升，同為第二名。雖然受到全球經濟影響無法出國工作，急中生智還是為自己創造了一些收入。

3.牛

工作:本周運勢保持不錯，為第三名。儘管有考驗，仍然可安然過關。要怎麼收穫先那麼栽，職場人際關係還是要懂得用方法。

3.蛇

工作:本周運勢漸漸轉好，同為第三名。外在環境及掌控因素不如你想像順利進行，須加倍努力，勿怠惰挑剔。

3.猴

工作:本周運勢尚可，同為第三名。新的合作夥伴，因應市場的新興行業，讓你邊做邊學，邊改正邊進步，收穫很大。

3.雞

工作:本周運勢堅強，總算上升，同為第三名。許多好的兆頭出現，要當機立斷去了解及執行，毋須想太多，夜長夢多。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.豬

財運:本周收入數字以正財為主，忙碌不已，沒得休息。醫藥相關產業界受到疫情的需求，也是意外收入。

2.羊

財運:利用電商物流平台，直播等網路系統賺錢，正偏財都有，也算是近期以來持續有固定受入的大贏家。

3.馬

財運:另類創造出收入，不無小補。正財，現金為主，也是辛苦賺來的。至於股票散戶想利用短線投資，視個人能耐，還是要謹慎。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.龍

愛情:單身者想要在今年開掛，一定要把握本周愛情運。建議主動釋出善意，從團體行動，朋友活動關係開始。

2.虎

愛情:男性本周愛情運不錯，你欣賞暨獨立又依賴的女性，可以強勢也可以溫柔，可以開放也可以傳統的小女性，大女孩。

3.羊

愛情:單身者本周愛情運開啟，因醫務工作認識了上下游辛苦工作者，一起打氣加油，也同時產生好感。

圖/中國時報提供

本周健康運前三名:

1.豬

健康:戴著口罩，堅持每晚遛狗散步，維持基本的健康狀態，不僅幫助食物消化，還能因此維繫街坊鄰居的友好關係。

2.雞

健康:健康運尚可，只要保持正面心情，良好清潔生活習慣，不要因為疫情影響心情，天天害怕得病，就是最好的狀態。

3.羊

健康:每天晚上走一萬步的堅持，回復了該有的身材曲線，你體會到適當減重的好處，不只是外型，更重要的是身體健康。

圖/中國時報提供

(中時 )