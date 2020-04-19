新冠肺炎疫情衝擊全球，東京奧運為此延期至2021年舉行，但有專家提出見解表示，如果新冠肺炎疫苗遲遲未能研發出來，那麼明年想要舉辦奧運將是「非常不現實」的事情。

因新冠肺炎爆發且傳染力強，為避免群聚感染，東京奧運已延期至2021年7月23日至8月8日舉行。根據《BBC》愛丁堡大學全球衛生主席史里達爾（Devi Sridhar）表示，即便東京奧運延期，若想要如期舉辦還有一個前提，那就是新冠肺炎疫苗必須先研發出來。

史里達爾認為，疫苗研發成功與否為舉辦奧運的關鍵，若無法在科學上有所突破，那麼想要舉辦奧運則是非常不現實的一件事。

雖然東京奧運延期到明年7月底開幕，但有奧運官員擔心，如果肺炎疫情依舊無法獲得有效控制，仍有極高機率影響到明年奧運的舉行。對此，國際奧會協調委員會主席柯茲（John Coates）日前在新聞發佈會上透露，對於奧運是否會再次延期，現在尚無法下定論。

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(中時電子報)