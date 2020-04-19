桃園一名施姓男子喜歡下屬小芳（化名），但屢次表明愛意都得不到回覆，因此以工作為由約對方出來，強制性侵得逞；期間為了確認小芳是否真的月經來，還伸手摸了衛生棉。桃園地院審理後認為，施男為了滿足自身性慾，利用自已的主管身份侵犯女方，依法判5年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，小芳與男友原本是同事，後於2018年3月20日交往，最後結婚。小芳哭訴，因為擔心影響到當時還是男友的工作，因此答應赴約，沒想到就被施男壓在沙發上，親吻、擁抱、摸胸等侵犯，對方直到確認真的有衛生棉才停手。

沒想到施男仍不死心，以主管身份約小芳出來。小芳控訴，施男在車上把她壓住，不顧她一直反抗說不要，性侵得逞，後來是因為男友一直打電話，干擾到施男無法繼續勃起，性交行為才結束。事後，小芳哭著對男友說，「我很髒，那你還要我嗎？」全案曝光。

對此施男在法庭上辯稱，沒有濫用職權、沒有犯罪意圖，更沒有強迫威嚇，一直以來就是用追求女朋友的方式去對待小芳，根本不知道她竟事後去跟男友哭訴，若知道小芳有這樣的感受，怎麼可能還會去找第二次、第三次，假設是犯罪，難道不怕對方去跟同事或公司講嗎？他強調，小芳就是瞞著男友與自己出去，卻不敢承認。

法官審理後認為，施男在公司屬位高權重，位在基層的小芳難以拒絕請求或邀約，乃屬當然，為保全自身工作而不願意得罪施男，進而選擇隱忍、配合，亦與常情無違；施男行為已造成小芳飽受憂鬱情緒、創傷後壓力症候群等所苦，且犯後未能如實坦承犯行，也未與女方達成和解，因此依強制性交未遂罪及強制性交罪，分別判2年、3年6個月有期徒刑，合併執行5年2月，全案仍可上訴。

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(中時電子報)