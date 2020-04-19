儘管不少CBA球隊因應聯盟宣布3個月內無法開打而開始放假，北京首鋼卻還是維持一日兩練的辛苦操練，為了替大家解悶，林書豪特地舉辦同樂會，除了準備甜甜圈給大家分享，更要求8名菜鳥表演，冠軍拿走豪哥3500人民幣紅包。

這次同樂會被請上台表演的8名菜鳥，分別是陳贊宇、丘天、李佳益、孫晨然、孫昊鋒、高升、薛馳與趙晏滿，比賽分為自選項目(才藝表演)與必選項目(15秒熱舞)，誰獲得現場的最大歡呼聲，就可拿下冠軍與帶走林書豪準備的紅包。

其中最具創意的才藝表演，是菜鳥後衛高升特地穿上林書豪7號球衣，還用髮膠弄成跟豪哥同樣髮型，與隊友配合表演豪哥擅長的後撤步跳投與壓低重心貼身防守，甚至還模仿豪哥賽後直接脫鞋送給球迷的橋段，讓全場笑到都合不攏嘴。

不過最後仍由表演日文歌曲，且在熱舞表現精采的李佳益帶走冠軍，隨著全場氣氛進入最高潮，北京球員開始起鬨要求林書豪跳舞，但他拒絕的理由讓人無法反駁，「因為我是領導，所以我不陪你跳！」完全把豪哥的調皮個性展露無遺。

(中時 )