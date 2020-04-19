新冠肺炎大範圍延燒全球，副總統陳建仁預期，新冠病毒會像流感一樣，無法完全消除，而會與我們共存。未來一年或一年半之內，我們或許就會有疫苗，但在這之前，我們絕對必須保持社交距離，過著「半正常」的生活。目前歐洲疫情已過高峰期，希望5月底能看得到疫情曙光。

為防止疫情擴散，目前各國都採取各項管制跨國人員往來等策略，究竟這波疫情何時可以解禁？陳建仁日前接受英國《每日電訊報》專訪表示，基本上，他認為，新冠病毒會像流感一樣，具有高度傳染力，大部分病例屬於輕症或無症狀感染者，會透過飛沫及污染區傳染，因此無法完全消除，而會與我們共存。

他說，如果是這樣的話，就會像2009年的H1N1新流感。「所以，我們一定要準備好和這個病毒長期對抗」，這也是我們必須研發快篩和抗病毒藥物的原因。

陳建仁表示，未來一年或一年半之內，我們或許就會有疫苗，就可以像2009年流感疫情一樣，利用疫苗防疫。「但在這之前，我們絕對必須保持社交距離」。不需要停止所有活動，只要過半的民眾減少50％的社交接觸，大家就能有限度地繼續日常生活，只是要稍微設限，過著所謂「半正常」的生活。

至於退場策略，他說，為了協調國際運輸等，所有國家都必須公開資訊，讓各國的情況公開透明，我們必須確保疾病不會傳播出去，必須十分謹慎，確保不會再爆發大流行。

他曾和哥倫比亞、約翰霍普金斯及史丹佛等大學的同僚討論過何時回歸正常生活，「我們還在思考，我們都還沒有準備好」。

何時全球能陸續恢復正常生活？陳建仁表示，他曾經預測5月底，但很難預料。不過，他認為歐洲疫情已過顛峰期，正在趨緩，而美國還在攀升中，「希望5月底看得到疫情的曙光」。

他說，我們對於無症狀和輕症，必須非常小心。如果有健全的通報體制，就可以檢測出現輕度呼吸道症狀的患者，然後確定可能的感染源，「能做到這一步，才能放心說我們安全了」。

此次病毒外傳是從市場開始，不過陳建仁指出，華南海鮮市場可能不是感染源頭。12月初，泰國、香港、還有日本都有病例出現，這些病患也都沒有去過華南海鮮市場。要追蹤零號感染源，非常困難。「如果零號病例是輕症，就永遠找不到」。

(中時 )