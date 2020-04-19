據英國《每日郵報》17日報導，在美國新墨西哥州，一位現年36歲的女子考特尼．羅傑斯與她的牧師丈夫，現年32歲的克里斯．羅傑斯在過去的10年間，一年生一個，總共生了10個孩子。然而，她近日竟對媒體表示，已經有9個多月沒有懷孕了，她和她的丈夫都還想至少再生2個。

這個龐大的家庭居住在占地約4.86公頃的土地上，每月的食物開銷約1200美元（約新台幣36039元），目前，兩人都表示，熱愛大家庭生活，並不希望停止生孩子，而克里斯本人也是來自大家庭，他母親生了10個，克里斯排行老大，未來希望有12個孩子，甚至14個。

回溯兩人的傳奇「生育人生」，考特尼和克里斯2009年生下長子克林特後，就幾乎都在生，中間也曾遇過流產，不過，這並不妨礙考特尼生小孩的興趣。考特尼說，「我喜歡懷孕，我喜歡在我的身體裡養育另一個人，想像他們會長成什麼樣，然後給他們挑選名字。」

那小孩那麼多，生活會是一團亂嗎？其實並不。考特尼和克里斯把每天的生活都安排得井井有條，通常他們會和么子科拉里在早上7時30分醒來，開始新的一天，並為其他孩子準備早餐。考特尼表示，早上是最忙碌的時候，會發生很多事，孩子們亂哄哄到處都是；不過，年齡較大的孩子們會幫助做一些家務，常常一天要洗三個洗衣機的衣物。

為了讓家庭能夠經濟無虞，克里斯除了牧師工作，平常還在鎮上打零工賺外快，他們還計畫把房子重新裝修，將多餘的5間房間出租以補貼家用。

對於未來，考特尼的醫生建議休息一段更長的時間再生育，但考特尼卻覺得沒必要，因為醫院在她要生產時會做好充分準備，考特尼表示，不後悔有這麼多小孩，對她而言，這樣更快樂，克里斯跟他都喜歡當父母親，大家在一起很開心。克里斯也表示，看到小孩成長就相當開心。

(旺報 )