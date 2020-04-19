鹿港警分局破獲福興鄉一職業賭場，當場查扣60餘萬元賭資、抽頭金10餘萬元、並扣案有賭具麻將及骰子、監視器主機及螢幕等相關物證。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鄉間上演賭場風雲，福興鄉職業大賭場流竄，租用鐵皮租，還有安排專車接送租賭客到祕密據點，鹿港警分局接獲線報後，持搜索票，強勢攻入鐵皮屋內執行搜索，查獲王姓負責人和15名賭客，當場查扣60餘萬元賭資、抽頭金10餘萬元、並扣案有賭具麻將及骰子、監視器主機及螢幕等相關物證。

「不過是想賭個輸贏！相信很快就會翻身了」王姓賭場負責人，摸準一些人好賭成性，招睞賭客，為了規避被查緝，都挑在偏荒鐵皮屋作為賭場，還派遣專車，在集合據點，搭載來自各地的賭客，避免地點曝光被抄了。

鹿港警方局表示，這次查獲涉嫌經營俗稱「推筒子」麻將職業賭場，除了賭客，還有屋主和1名把風人員、2名負責載送賭客司機涉案，詢後將王姓負責人及屋主、把風

、司機等5人以涉嫌刑法第268條賭博罪隨案移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，另在場15名賭客依社會秩序維護法裁處。

讓警方搖頭的是，新冠肺炎疫情延燒，這一群人擠在空間狹隘鐵皮屋內聚賭時，成員來自四面八方，居然都信任彼此不會有問題，完全不配戴口罩，拿自己生命開玩笑，員警只好提供口罩，並過濾是否有居家檢疫對象違規外出，逐一量測體溫，提供酒精消毒水消毒，防堵因賭場群聚所可能造成防疫破口，另請同仁將賭客帶返駐地後做好洗手及消毒工作，以防護自身安全。

在防疫期間，彰化縣警方已連連破獲多起職業賭場，鄉間賭博像癌症般蔓延，賭客沉迷其中，賠光所有，造成許多人家庭破碎。警方強調會持續積極查緝。

(中時 )