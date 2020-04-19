國軍染疫 高市環保局派人力到左營海軍基地等各區域進行消毒作業 10:532020/04/19 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ▲國軍染疫，為了能夠全面防堵破口，高雄市政府環保局清潔人員19日上午前往左營海軍基地大門口進行噴藥消毒作業。（林雅惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍染疫，為了能夠全面防堵破口，高雄市政府環保局清潔人員19日上午於左營海軍基地大門口兩側道路進行噴藥消毒作業。（林雅惠攝） 海軍敦睦艦隊3人確診感染新冠肺炎，軍方不敢大意，將700名官士兵全數召回入住集中檢疫所，並對3艘軍艦進行全面消毒，高雄市政府環保局清潔隊人員也同步於19日上午8時30分對海軍左營基地外圍進行噴藥加強消毒作業，希望減輕疫情對國人的影響。 國內出現軍艦群聚感染，成為國軍首例，為避免疫情擴大，海軍緊急召回艦隊700多名官兵，上百名南部官兵於18日中午戴著口罩，陸續被軍方安排專車送往指定的檢疫所進行隔離及漏夜採檢，希望今天有初步結果。 (中時 ) #環保局 #消毒 #區域 #作業 #國軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 14機關百貨 准用紙類免洗餐具 04:102020/04/15 地方新聞 6000萬溫泉館 休業1年養蚊子 04:102020/04/16 地方新聞 病菌消毒新利器 聯電捐贈台北慈濟醫院紫外線消毒機器人 12:232020/04/16 科技 電子禮炮機音效超逼真 苗縣環保局免費借用 08:532020/04/17 生活 5月起量販店禁免洗餐具 防疫可暫用 04:102020/04/17 生活新聞 南市環保局將招考300名臨時清潔人員 11:362020/04/17 生活 祭出獎金制 彰化環保艦隊出擊 04:102020/04/18 地方新聞 環保局攔檢加高科技蒐證 台3線高噪音車輛無所遁逃 15:192020/04/18 生活 新竹市熱點公園展開第2輪噴藥消毒 15:262020/04/18 生活 風收站成功 海洋資收站取經 01:032020/04/19 地方新聞 社會熱門新聞 軍中差21歲父女戀！女兵撒嬌：你比爸還疼我...飛日本交纏 正宮氣暈 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 教授人夫戀上人妻傳訊「想抱妳」 科技老總怒提告 - 社會 墜谷新北警找到了！斷腿被土石活埋身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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