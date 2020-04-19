國軍染疫，為了能夠全面防堵破口，高雄市政府環保局清潔人員19日上午於左營海軍基地大門口兩側道路進行噴藥消毒作業。（林雅惠攝）

海軍敦睦艦隊3人確診感染新冠肺炎，軍方不敢大意，將700名官士兵全數召回入住集中檢疫所，並對3艘軍艦進行全面消毒，高雄市政府環保局清潔隊人員也同步於19日上午8時30分對海軍左營基地外圍進行噴藥加強消毒作業，希望減輕疫情對國人的影響。

國內出現軍艦群聚感染，成為國軍首例，為避免疫情擴大，海軍緊急召回艦隊700多名官兵，上百名南部官兵於18日中午戴著口罩，陸續被軍方安排專車送往指定的檢疫所進行隔離及漏夜採檢，希望今天有初步結果。

(中時 )