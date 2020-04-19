武漢市常委會會議審議18日通過《關於積極應對疫情影響加大對個體工商戶扶持力度的政策措施》，以12條舉措，幫扶全市73.9萬戶個體工商戶渡過難關，其中，政策要求減免工商戶租金、稅收，並設立200億元（人民幣，下同）定向紓困資金。

《湖北日報》報導，這是繼中小企業「惠企21條」後，武漢再次拿出「真金白銀」，為小微市場主體紓困解難。其中，在融資方面，繼建立200億元中小微企業紓困專項資金後，再設200億元貸款額度的定向紓困資金，用於對個體工商戶的貼息支持。同時，設立政府性融資擔保和風險補償資金，為中小微企業和個體工商戶融資提供增信支持。

為減輕市場主體負擔，對承租國有資產類經營用房的個體工商戶，3個月房租免收、6個月房租減半，並鼓勵引導非國有資產出租人比照該政策減免租金。

而為疫情防控和市場保供服務的個體工商戶取得的收入，免徵增值稅。自3月1日至5月31日，對增值稅小規模納稅人，適用3％徵收率的應稅銷售收入，免增值稅。同時，免徵以單位方式參保的個體工商戶2月到6月的基本養老、失業、工傷保險單位繳費部分，減半徵收醫療保險單位繳費部分，個體工商戶可在年內緩繳社保費，期限最長6個月，緩繳期間免收滯納金。

在要素保障方面，新政還明確，對今年上半年水、電、氣欠費用戶，實行「欠費不停供」；疫情防控期間，收費公路免收車輛通行費；到今年底，在原優惠政策基礎上，對二類、三類ETC貨車分別給予應交通行費22％、14％的優惠，6月30日前，減半收取鐵路保價、集裝箱延期使用、貨車滯留等費用。

此外，武漢要求依法對個體經營者豁免登記，實施審慎包容性執法；延長個體工商戶年報時間至年底，各類證照登記事項發生變化無法及時辦理的，順延有效期至疫情解除後3個月。

(旺報 )