新冠疫情讓各國民生活動陷入停擺，為讓教育系統正常運作，大陸趁勢建構完整的線上教學系統，各級院校幾乎都能以遠端視訊軟體進行教學。不過就有關注兩岸交流的人士稱，當對岸建立完善的遠端教學系統時，台灣卻還因資安問題裹足不前；台灣年輕人應正視大陸不斷進步的事實，而不是活在「夜郎自大」的世界裡。

國民黨青年團團長田方倫長期關注兩岸青年交流與教育問題，受訪時他稱，新冠疫情以來，青年團交流停擺，原訂329青年節參訪廣州黃花崗的兩岸青年交流行程也因目前入境隔離政策而取消。

田方倫也坦言，由於無法預估疫情會持續多久，因此到今年中、甚至年底恐怕兩岸青年交流都會處於中斷狀態。也因此目前青年團重心轉向協助赴陸台青在疫情下的生活所需。

不過田方倫發現，大陸趁此次疫情，建構了完整的遠端教學系統，各級院校都有能力提供學生在疫情下享受完整教育資源，且不用面對受感染風險。田也強調，這些資源在疫情過去後，會讓大陸教育水平得到相當程度的提升。

田方倫憂心的說，這些現象不再僅僅是「台大掉出世界百大院校」而已，而是台灣教育會整個被大陸超前。田舉例稱，大陸這些線上教學系統建構完成後，可能會採照美國一流院校的方式，提供開放式線上課程；而台灣一流人才面對這些差距，西進發展將會是更不可逆的趨勢。

在大陸在教育系統不斷精進的同時，台灣卻還在為了視訊軟體「ZOOM」的資安問題吵得不可開交。田方倫直言：「如果存在資安問題就要放棄不用，那大家乾脆連Line都別用了，因為沒有任何一款軟體不存在後門」。

田方倫強調，蔡英文政府不能只是告訴年輕人『Taiwan can help』，讓台灣年輕人以為台灣是最強的，卻完全忽略對岸不斷強大的趨勢。「也許現在還看不出明顯差距，但下一個世代、下一個十年呢？台灣年輕人不能永遠活在夜郎自大的世界裡」田無奈的說。

(中時 )